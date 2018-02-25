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В Макеевке задержали шахтеров
Оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины узнали, что в Макеевке недавно задержали группу мужчин, которыми оказались шахтеры.
"Получив повестки из военкомата так называемой "ДНР" и не желая вступать в ряды незаконных вооруженных формирований, молодые люди решили пересечь некую "таможню ДНР", где и были задержаны, - сообщает сайт ГПСУ. - Подобные случаи дезертирства потенциальных "военнослужащих" и тех, кто уже успел встать на сторону боевиков стали всё чаще. Фейковая власть фейковой республики очень волнуется за неукомплектованность личного состава. Сейчас даже планируются очередные "кардинальные меры". В частности, направили срочный запрос к кремлевским руководителям о переброске кадровых офицеров вооруженных сил России к практически недееспособным "республикам".
Теги: Россия, Донбасс, Макеевка, оккупация, шахтеры
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