В Макеевке задержали шахтеров

25.02.2018 15:51

Оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины узнали, что в Макеевке недавно задержали группу мужчин, которыми оказались шахтеры.



"Получив повестки из военкомата так называемой "ДНР" и не желая вступать в ряды незаконных вооруженных формирований, молодые люди решили пересечь некую "таможню ДНР", где и были задержаны, - сообщает сайт ГПСУ. - Подобные случаи дезертирства потенциальных "военнослужащих" и тех, кто уже успел встать на сторону боевиков стали всё чаще. Фейковая власть фейковой республики очень волнуется за неукомплектованность личного состава. Сейчас даже планируются очередные "кардинальные меры". В частности, направили срочный запрос к кремлевским руководителям о переброске кадровых офицеров вооруженных сил России к практически недееспособным "республикам".