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Архив - Донецкая область

В Макеевке задержали шахтеров

25.02.2018 15:51
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В Макеевке задержали шахтеров

Оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины узнали, что в Макеевке недавно задержали группу мужчин, которыми оказались шахтеры.

"Получив повестки из военкомата так называемой "ДНР" и не желая вступать в ряды незаконных вооруженных формирований, молодые люди решили пересечь некую "таможню ДНР", где и были задержаны, - сообщает сайт ГПСУ. - Подобные случаи дезертирства потенциальных "военнослужащих" и тех, кто уже успел встать на сторону боевиков стали всё чаще. Фейковая власть фейковой республики очень волнуется за неукомплектованность личного состава. Сейчас даже планируются очередные "кардинальные меры". В частности, направили срочный запрос к кремлевским руководителям о переброске кадровых офицеров вооруженных сил России к практически недееспособным "республикам".



Теги: Россия, Донбасс, Макеевка, оккупация, шахтеры
 
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