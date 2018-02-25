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В Мариуполе горела многоэтажка. Есть пострадавшие
25.02.2018 20:00
В Левобережное отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного дома.
По вызову была направлена следственно-оперативная группа. На месте работали сотрудники ГСЧС и бригады скорой помощи.
С диагнозом отравление угарным газом были госпитализированы женщина с ребенком, ее сожитель и мужчина пожилого возраста.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины возгорания в квартире.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, полиция
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