В Мариуполе горела многоэтажка. Есть пострадавшие

25.02.2018 20:00

В Левобережное отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о пожаре на третьем этаже девятиэтажного дома.



По вызову была направлена следственно-оперативная группа. На месте работали сотрудники ГСЧС и бригады скорой помощи.



С диагнозом отравление угарным газом были госпитализированы женщина с ребенком, ее сожитель и мужчина пожилого возраста.



Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины возгорания в квартире.