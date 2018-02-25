- Выбраны все тренеры для Донбасской Лиги Смеха22:00
- Военные медики в Покровске спасают жизни в стесненных условиях21:30
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов21:17
- В Украине "не замечают" детей донбасской войны21:01
- В Минсоцполитики рассказали, как считают переселенцев20:41
- Миротворцы для Донбасса: эксперт считает, что миссия должна пройти в три этапа20:23
- В Мариуполе горела многоэтажка. Есть пострадавшие20:00
- В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются19:45
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий19:05
В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются
В ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) общая численность населения сократилась в 2017 году на 12 832 человека. Об этом говорится в сводных данных "управления статистики" т.н. "ДНР".
Согласно статистическим данным (которые явно приукрашают ситуацию) численность наличного населения (население, которое на момент учета находилось на данной территории, с учетом временно проживающих - при условии их отсутствия в постоянном месте проживания не более 12 месяцев) в ОРДО на 1 января 2018 г. составила 2 302 444 чел.
Основные демографические показатели оккупированной части Донетчины за 2017 год выглядят следующим образом:
общее сокращение населения –12 832 чел.;
количество родившихся – 11 800 чел.;
количество умерших – 33 636 чел.
количество умерших детей в возрасте до 1 года – 138 чел.
миграционный прирост населения – 9 004 чел.
В ОРДО преобладают городские жители (95% от общего числа населения), наибольшее число которых проживает в следующих 5-ти населенных пунктах:
Донецк – 952 687 (41% от общего числа населения т.н. "ДНР");
Макеевка – 376 413 (16%);
Горловка – 264 016 (11%);
Енакиево – 120 963 (5%);
Харцызск – 99 238 (4%).
Меньше всего из городов проживает в Ждановке – 12 785 чел. (0,6%).
Теги: Донбасс, статистика, демография, ДНР, ОРДО
- Евро-2012 дает заработок строителям, а демография и экология выводят регион в аутсайдеры
- В Донецкой области умирает больше людей, чем рождается
- Печальная статистика: в 2016-м в "ДНР" количество умерших почти втрое больше, чем родившихся
- В "ДНР" признали, что у них "сложная демографическая ситуация", - ИС
- В Донбассе острая нехватка мужчин
- В Донецкой области ухудшается демографическая ситуация
- Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске22:20
- Выбраны все тренеры для Донбасской Лиги Смеха22:00
- Военные медики в Покровске спасают жизни в стесненных условиях21:30
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов21:17
- В Украине "не замечают" детей донбасской войны21:01
- В Минсоцполитики рассказали, как считают переселенцев20:41
- Миротворцы для Донбасса: эксперт считает, что миссия должна пройти в три этапа20:23
- В Мариуполе горела многоэтажка. Есть пострадавшие20:00
- В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются19:45
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске22:20
- Выбраны все тренеры для Донбасской Лиги Смеха22:00
- Военные медики в Покровске спасают жизни в стесненных условиях21:30
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов21:17
- В Украине "не замечают" детей донбасской войны21:01
- В Минсоцполитики рассказали, как считают переселенцев20:41
- Миротворцы для Донбасса: эксперт считает, что миссия должна пройти в три этапа20:23
- В Мариуполе горела многоэтажка. Есть пострадавшие20:00
- В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются19:45
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- Эти продукты способны заменить мясо в рационе22:36
- Почему ложиться спать поздно — вредно21:48
- Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом20:38
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Появилась официальная информация о взрывах в Луганской области