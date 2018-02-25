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Архив - Донецкая область

В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются

25.02.2018 19:45
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В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются

В ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) общая численность населения сократилась в 2017 году на 12 832 человека. Об этом говорится в сводных данных "управления статистики" т.н. "ДНР".

Согласно статистическим данным (которые явно приукрашают ситуацию) численность наличного населения (население, которое на момент учета находилось на данной территории, с учетом временно проживающих - при условии их отсутствия в постоянном месте проживания не более 12 месяцев) в ОРДО на 1 января 2018 г. составила 2 302 444 чел.

Основные демографические показатели оккупированной части Донетчины за 2017 год выглядят следующим образом:

общее сокращение населения –12 832 чел.;
количество родившихся – 11 800 чел.;
количество умерших – 33 636 чел.
количество умерших детей в возрасте до 1 года – 138 чел.
миграционный прирост населения – 9 004 чел.

В ОРДО преобладают городские жители (95% от общего числа населения), наибольшее число которых проживает в следующих 5-ти населенных пунктах:

Донецк – 952 687 (41% от общего числа населения т.н. "ДНР");
Макеевка – 376 413 (16%);
Горловка – 264 016 (11%);
Енакиево – 120 963 (5%);
Харцызск – 99 238 (4%).

Меньше всего из городов проживает в Ждановке – 12 785 чел. (0,6%).



Теги: Донбасс, статистика, демография, ДНР, ОРДО
 
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