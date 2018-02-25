В Славянске угробили многомиллионный проект для переселенцев

25.02.2018 18:49

Вместо двух общежитий для переселенцев чиновники Славянска (север Донетчины) заработали долги и дискредитацию. Выделенные Евросоюзом деньги на жилье для вынужденных мигрантов так и не освоили. Об этом сообщается в сюжете "ТК Донбасс".



Обои отклеиваются, штукатурка осыпается, на стенах грибок, унитазы и ванны – разбиты. В таких условиях живут переселенцы в Святогорске. Плюс - постоянный холод, ведь пансионат не отапливается. Эта база отдыха четвертый год является пристанищем для ВПЛ.



Евросоюз выделил Славянску более 720 тыс. евро. Этих денег должно было хватить на ремонт двух общежитий. С тех пор в городе поменялась власть, а в стране – курс валют. Стоимость работ увеличилась и выделенных денег хватило только на установку пластиковых окон.



Славянский городской голова Вадим Лях уверяет, что его предшественники ошиблись не только в смете проекта, но и неправильно составили техническую документацию.



Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский советует не искать виноватых, а подумать, как исправить ситуацию.



Но сделать это будет непросто: сегодня многомиллионный проект закрыт. И в облгосадминистрации не знают, как его реанимировать.



"Мы инициировали прекращение регистрации проекта и прекращение действия проекта. Городской совет так и не смог нам адекватно пояснить выходы из этой ситуации", – сообщила директор департамента инвестиционно-инновационного развития ДонОГА Оксана Головко.



