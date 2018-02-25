Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Славянске угробили многомиллионный проект для переселенцев

25.02.2018 18:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Славянске угробили многомиллионный проект для переселенцев

Вместо двух общежитий для переселенцев чиновники Славянска (север Донетчины) заработали долги и дискредитацию. Выделенные Евросоюзом деньги на жилье для вынужденных мигрантов так и не освоили. Об этом сообщается в сюжете "ТК Донбасс".

Обои отклеиваются, штукатурка осыпается, на стенах грибок, унитазы и ванны – разбиты. В таких условиях живут переселенцы в Святогорске. Плюс - постоянный холод, ведь пансионат не отапливается. Эта база отдыха четвертый год является пристанищем для ВПЛ.

Евросоюз выделил Славянску более 720 тыс. евро. Этих денег должно было хватить на ремонт двух общежитий. С тех пор в городе поменялась власть, а в стране – курс валют. Стоимость работ увеличилась и выделенных денег хватило только на установку пластиковых окон.

Славянский городской голова Вадим Лях уверяет, что его предшественники ошиблись не только в смете проекта, но и неправильно составили техническую документацию.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский советует не искать виноватых, а подумать, как исправить ситуацию.

Но сделать это будет непросто: сегодня многомиллионный проект закрыт. И в облгосадминистрации не знают, как его реанимировать.

"Мы инициировали прекращение регистрации проекта и прекращение действия проекта. Городской совет так и не смог нам адекватно пояснить выходы из этой ситуации", – сообщила директор департамента инвестиционно-инновационного развития ДонОГА Оксана Головко.



Теги: Донбасс, Славянск, проект, переселенцы, ВПЛ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх