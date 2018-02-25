В СММ ОБСЕ сообщили пограничные новости с неподконтрольного Донбасса

25.02.2018 14:16

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 февраля), патруль Миссии посетил один приграничный район, который не контролируется правительством.



Находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) на протяжении примерно 1,5 часов, наблюдатели видели, что из Украины выехали 12 автомобилей (7 с украинскими номерными знаками и 5 — с российскими), а в Украину въехали 7 автомобилей (2 с украинскими номерными знаками, 2 — с российскими, 2 с табличками "ДНР" и 1 с белыми номерными знаками, на которых были черные буквы) и 1 фургон (с украинскими номерными знаками), а также вошел 1 пешеход.