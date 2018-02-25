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В Украине "не замечают" детей донбасской войны
Директор объединения "Всеукраинская служба защиты детей" Людмила Волынец заявила, что в Украине не ведут правильный учет погибших на Донбассе детей.
По ее словам, Министерство здравоохранения неправильно фиксирует факты травмирования и гибели на Донбассе, поэтому у правозащитников нет возможности узнать о реальном положении дел по данному вопросу. Об этом сообщает QHA
"В министерстве говорят, что при подсчете используют МКБ-10 (10-я редакция Международной классификации болезней, - ред.), но там четко прописаны разделы про смерть и ранения по причине контакта с оружием. Мы видим, что факты травм классифицируют, как бытовые. Официальная цифра о 158 раненых детях не отвечает действительности", - подчеркивает активистка.
Правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Ксения Карагяур заявила, что результате конфликта на Донбассе пострадали приблизительно 580 тысяч детей.
Согласно данным международных организаций, в Украине 1,5 млн человек стали переселенцами и треть из них – дети. При этом официально в стране статус детей войны получили всего 8 детей.
Психолог одного из реабилитационных центров для переживших конфликт детей Ирина Созонова отмечает, что из-за сложной процедуры получения статуса государство фактически лишает детей их конституционного права.
"Многие не идут за получением статуса, ведь это унижение – доказывать факт получения травм. Родители бывают разными, но мы говорим о правах детей. Нам понятно, что любой ребенок, который был в АТО, автоматически становится жертвой конфликта, ведь получает психологическую травму", - отмечает психолог.
Теги: Донбасс, война, дети, жертвы
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