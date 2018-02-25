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В зоне АТО у ВСУ - очередные потери
25.02.2018 18:21
Пресс-центр штаба АТО сообщил, что сегодня, 25 февраля, с полуночи до 18:00, на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов сил со стороны оккупантов. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб украинский воин, еще один получил ранения.
На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку от Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского.
На Донецком направлении захватчики из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия - по защитникам шахты Бутовка.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, минометы
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