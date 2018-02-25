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Военные медики в Покровске спасают жизни в стесненных условиях
66-й военный мобильный госпиталь из Львова работает в Покровске (бывший Красноармейск, подконтрольная часть Донецкой области) уже три года. Его передислокация сюда была обусловлена началом активной фазы боевых действий на востоке Украины.
Начиная с 9 февраля 2015 года, военные медики спасли сотни жизней не только военнослужащих, но и гражданского населения. Находясь в довольно стесненных, приближенных к полевым условиях, военные врачи не делят людей на "своих" и "чужих" и в помощи не отказывают никому.
"Официально утвержденные приемные дни для гражданского населения – понедельник, среда и пятница с 14.00 до 18.00, – рассказал телекомпании "Орбита" начмед госпиталя, полковник Василий Чудик. – Люди приходят на пропускной пункт, имея с собой паспорт, получают направления, затем в сопровождении патрульного отправляются в сортировочное отделение. Уже там дежурный врач приглашает к пациентам узких специалистов – в зависимости от диагноза или требуемой помощи. Бывают экстренные случаи, когда гражданских привозят в тяжелом состоянии, с кровотечениями и множественными травмами. Тогда приходится оказывать неотложную помощь независимо от дня недели и времени суток".
По словам начмеда, в военный госпиталь обращаются с разными проблемами – хирургическими, кардиологическими, стоматологическими, терапевтическими. "Вся предоставляемая помощь является абсолютно бесплатной, в том числе питание и стоимость койко-дня для стационарных больных, – говорит Василий Чудик. – Если для лечения пациентов потребуются дорогостоящие лекарства, в основном сосудистого воздействия, – только в этом случае будет предложено приобрести их самим пациентам".
Наиболее востребованными специалистами, которых сегодня нет в Покровске, являются нейрохирург, сосудистый хирург и травматолог. Им, а также кардиологу и офтальмологу приходится не только консультировать население в госпитале, но и практически еженедельно по приглашению главврачей оперировать и консультировать больных в стационарах лечебных учреждений Покровска, Мирнограда, Селидово, Авдеевки, Курахово. При этом руководство госпиталя следит, чтобы в любой момент можно было высвободить того или иного специалиста, если потребуется срочная помощь раненым военным.
Пожалуй, единственное, чего нет в госпитале из необходимого оборудования – это компьютерный томограф. Особо нуждаются в таком обследовании пациенты с черепно-мозговыми и политравмами, нарушением кровообращения. Для проведения больным КТ военные медики обращаются в Покровскую ЦРБ, и никогда не получают в этом отказа.
Помимо сотен военнослужащих, за 2017 год военные медики 66-го госпиталя приняли амбулаторно 2061 человека из числа местного населения. 386 пациентов были пролечены стационарно, 4803 человека получили стоматологическую помощь. За январь и февраль текущего года к стоматологу обратились уже более 911 человек, 1021 пациент смог попасть на амбулаторный прием к узким специалистам, 84 пролечены стационарно.
Госпиталь соседствует и занимает часть помещений Покровской городской больницы (бывшей транспортной). Однако кабинетов для приема и оказания помощи катастрофически не хватает. Так, прием гражданского населения на протяжении трех лет проводится в военной палатке. По-прежнему нет помещений в основном корпусе горбольницы и для стационарных больных. К слову, питание сотрудников госпиталя также организовано в палатке.
"Вы сами можете убедиться, сколько людей находится в палатке, – говорит Василий Чудик. – Там принимают и хирург, и травматолог, и терапевт, и нейрохирург. Узкие специалисты также принимают в стесненных условиях – к примеру, в одном кабинете находятся ЛОР и окулист. Ранее и с мэром Покровска, и с руководством Донецкой облгосадминистрации оговаривалось, что до конца 2017 года вопрос с помещениями должен быть закрыт, и нам выделят часть кабинетов в капитальном здании больницы. Остается лишь ждать, когда и на каком уровне это должно произойти".
Теги: Донбасс, здоровье, военные, медики, Покровск, военные медики
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