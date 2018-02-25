Всё, что нужно знать о том, как вывезти ребенка-переселенца за границу

25.02.2018 17:04

О том, что необходимо сделать, чтобы без проблем вывезти ребенка-переселенца из Украины за границу, пишет fdu.org.ua



В соответствии с Гражданским кодексом Украины физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. Физическое лицо, не достигшее шестнадцати лет, имеет право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных родителями, кроме случаев, предусмотренных законом.



Выезд детей-переселенцев за границу осуществляется в общем порядке в соответствии с действующим законодательством Украины.



Порядок выезда за границу Украины детей в возрасте до 16 лет урегулирован "Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины", утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 № 57.



Согласие родителей на выезд ребенка



В соответствии с указанными Правилами выезд из Украины детей в возрасте до 16 лет может осуществляться:



в сопровождении обоих родителей;

или в сопровождении одного из родителей при условии наличия нотариально заверенного согласия второго из родителей;

или в сопровождении лиц, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста при условии наличия нотариально заверенного согласия обоих родителей.

Нотариальное оформление согласия



Разрешение на выезд ребенка за границу (некоторые называют его доверенностью на ребенка) оформляется в виде заявления, которое подписывают родители ребенка или один из них.



Как правило, разрешение от обоих родителей оформляется одним заявлением, но может быть составлено и два заявления от каждого родителя отдельно (если родители ребенка проживают в разных городах или не могут по каким-либо причинам одновременно обратиться к нотариусу для составления заявления).



Для оформления нотариального разрешения на выезд ребенка за границу необходимы следующие документы: паспорта родителей ребенка (одного из родителей, который дает разрешение), свидетельство о рождении ребенка.



В тексте доверенности обязательно должно быть указано государство следования и соответствующий временной промежуток пребывания в нем ребенка, фамилия, имя и отчество сопровождающего лица, его место проживания и желательно паспортные данные.



Выезд ребенка без согласия второго из родителей



Без нотариально заверенного согласия второго из родителей ребенок может выехать в таких случаях:



если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка;



если в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым пересекает государственную границу ребенок, не достигший 16-летнего возраста, или проездном документе ребенка есть запись о выбытии на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка о взятии на постоянный консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за границей;



в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий:

свидетельства о смерти второго из родителей;

решения суда о лишении родительских прав второго из родителей;

решения суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим;

решения суда о признании второго из родителей недееспособным;

решения суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце со слов матери (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери).



6 февраля 2018 года вступили в силу изменения семейного законодательства Украины, в соответствии с которыми тот из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок, самостоятельно решает вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины при наличии справки, выданной органом государственной исполнительной службы, о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев.



С учетом изложенного родителю, который проживает с ребенком и не получает алиментов от второго из родителей, рекомендуется обратиться в суд для получения судебного приказа о взыскании алиментов и дальнейшего открытия исполнительного производства. Это позволит решить такую распространенную проблему, когда второй из родителей недоступен, в том числе из-за нахождения на неконтролируемой территории и потому невозможно получить его согласие на временный выезд ребенка из страны.



Какие документы нужны для поездки за границу с ребенком?



В соответствии с указанными Правилами, ребенок до 16 лет может пересекать границу Украины на основании следующих документов:



проездной документ ребенка;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт).



Проездной документ ребенка



С апреля 2015 года Миграционная служба Украины прекратила оформлять детские проездные документы. Согласно европейской практике, всем детям с момента рождения оформляют паспорт гражданина Украины для выезда за границу.



При этом ранее выданные детские проездные документы остались действительными, и до конца срока их действия дети могут пересекать границу Украины на их основании (но не более чем до 1 апреля 2018 года).



Загранпаспорт для ребенка



Детям от рождения до 16 лет загранпаспорт оформляется сроком действия на 4 года на основании заявления одного из родителей или других законных представителей.



Документы на оформление или обмен загранпаспорта подаются независимо от регистрации места проживания (прописки) по выбору заявителя:



в любой территориальный орган или подразделение Государственной миграционной службы Украины (адреса территориальных подразделений и всю необходимую информацию можно посмотреть на сайте Государственной миграционной службы Украины - https://dmsu.gov.ua/);

в любой центр предоставления административных услуг (государственные учреждения по оказанию различных административных услуг по принципу "единого окна", которые создаются при местных советах) при наличии в конкретном центре оборудования для оформления биометрических паспортов;

в любое территориальное подразделение государственного предприятия "Документ", которое относится к сфере управления Государственной миграционной службы Украины (адреса территориальных подразделений и всю необходимую информацию можно посмотреть на сайте предприятия https://pasport.org.ua/ ).