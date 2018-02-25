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Выбраны все тренеры для Донбасской Лиги Смеха
Стали известны все шесть тренеров-юмористов, которые будут тренировать 12 команд первого сезона Донбасской Лиги Смеха. Напомним, что отбор состоится 10 марта на фестивале в Краматорске в рамках первого фестиваля Донбасской Лиги Смеха.
Тренерами команд, который пробьются в сезон, будут пять представителей сильного пола: Святослав Антипов (в составе команды "Загорецька Людмила Степанівна" стал чемпионом 3 сезона телевизионной "Лиги Смеха"), Дим Самойлов (актер легендарной донецкой команды КВН "ДПИ", дважды вице-чемпионом Высшей Лиги КВН, радиоведущий "Перец FM", а также тренер-финалист первого сезона Киевской региональной Лиги Смеха), Денис Мурадов (актер команды "Луганская Сборная", обладатель Летнего Кубка Лиги Смеха 2017), Абрам Оганесян (актер команд "Николь Кидман", обладатель Зимнего Кубка Лиги Смеха 2017) и Александр Колмен Сердюк (представитель Инародного театр абсурда Воробушек - участники телевизионной Лиги Смеха 2-го и 4-го сезонов). Разбавит мужскую компанию очаровательная Алина Гордиенко (актриса команды "Трио разные и ведущие", обладатель Зимнего кубка Лиги Смеха 2015, актриса проекта "Країна У").
Ранее мы сообщали, что редакторами Донбасской Лиги Смеха стали Сергей Бибилов и Илья Дерменжи (в прошлом участники команд КВН "Остров Крым", "Сборная Украины Интер Юа", а сейчас авторы и актеры сериала "Країна У").
Напомним, что юмористическое шоу "Лига Смеха" ("Чемпионат Украины по Юмору") создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95". Старт данному шоу был дан в 2014 году, когда был открыт прием заявлений от команд, желающих принять участие на официальном сайте телеканала 1+1. На данный момент отыграно три сезона, которые были показаны по "плюсам". На следующей неделе (3 марта) стартует 4-й телесезон.
Теги: Донбасс, юмор, культура, смех, Лига смеха
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