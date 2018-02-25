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Выследили, выждали и уничтожили: подробности гибели БМП у Докучаевска
25.02.2018 17:14
Военное телевидение Украины опубликовало интервью с украинскими воинами, которые отправили на тот свет вражескую технику и оккупантов Донбасса.
"Благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожено боевую машину пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников", - отмечает ВоенТВ.
"Наблюдали, выследили, выждали, уничтожили", - рассказывают воины в этом сюжете, уточняя, что сделали это с помощью переносного ракетного комплекса "Тур".
Ранее в соцсетях появилась информация о гибели этого БМП, а также от 2 до 5 боевиков, которые находились в нем.
Теги: Донбасс, Докучаевск, ВСУ, БМП, оккупанты
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