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Архив - Донецкая область

Выследили, выждали и уничтожили: подробности гибели БМП у Докучаевска

25.02.2018 17:14
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Выследили, выждали и уничтожили: подробности гибели БМП у Докучаевска

Военное телевидение Украины опубликовало интервью с украинскими воинами, которые отправили на тот свет вражескую технику и оккупантов Донбасса.

"Благодаря мастерству военнослужащих тактической группы "Моспино" Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожено боевую машину пехоты противника, экипаж которой вероятно вел разведку передовых сил украинских защитников", - отмечает ВоенТВ.

"Наблюдали, выследили, выждали, уничтожили", - рассказывают воины в этом сюжете, уточняя, что сделали это с помощью переносного ракетного комплекса "Тур".

Ранее в соцсетях появилась информация о гибели этого БМП, а также от 2 до 5 боевиков, которые находились в нем.



Теги: Донбасс, Докучаевск, ВСУ, БМП, оккупанты
 
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