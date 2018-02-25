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Жилье для переселенцев: городки пустуют, а центры - забиты
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак уверяет, что в трех городах Украины пустуют городки для переселенцев, построенные на деньги гуманитарных организаций.
"На сегодняшний день три городка пустые стоят для внутренне перемещенных лиц – Запорожье, Харьков и Днепропетровск. Построены за деньги гуманитарных организаций. Они стоят полупустые, потому что люди не хотят жить в этом временном жилье, хотя там есть свет, вода... Это была американская и канадская программа, по которой строили три городка", – заявил Грымчак на ток-шоу "Народ против" в эфире телеканала "Zik".
Заместитель министра признал, что в Украине нет денег на полное обеспечение жильем переселенцев за счет государственного бюджета. "На сегодняшний день денег на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц в стране нет. Есть большие деньги, которые выделило государство в этом году на так называемую программу "50 на 50". Есть программа гуманитарной организации Giz, которая, если мне память не изменяет, на 25 млн евро. Они должны были в прошлом году начать отбор проектов, но он остановился и его перенесли на апрель 2019 года", – сообщил Грымчак.
В Украине 6 тысяч переселенцев Донбасса живут в Центрах коллективного проживания, которых в стране сейчас - более 250. При этом они переполнены, говорится в годовом отчете Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН.
"Эти центры переполнены почти на 60%, - прокомментировала нардеп-переселенка Наталья Веселова цифры отчета. - Из-за этого многие люди остаются в зоне боевых действий. О какой защищенности можем мы сегодня говорить? У нас 1,5 миллиона переселенцев. Государство не может защитить своих граждан".
В отчете отмечается, что, несмотря на необходимость подобных Центров, их закрывают. Так, с мая 2016 закрыто почти 20 подобных ЦКП.
Также в отчете обращается внимание на то, что ВПЛ приходится платить за такое жилье. А поскольку не все переселенцы имеют постоянный доход, некоторые из них задолжали за проживание в казанных Центрах от 15 до 90 тысяч гривен.
Теги: Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ, проблемы
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