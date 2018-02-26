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Десятиметровые столбы огня: в Мариуполе загорелся МК "Азовсталь"
Сегодня на МК "Азовсталь" произошел пожар. Обеспокоенные мариупольцы сообщали 0629, что видели на территории меткомбината очень высокое пламя.
«На Коксохиме пожар! Полыхает все. Заехали несколько «пожарных» и «скорых», - сообщил сегодня утром мужчина, который пожелал остаться неизвестным. Он также отметил, что не может понять, что именно горит.
В пресс-службе ГСЧС пояснили, что вызов о пожаре на заводе «Азовсталь», что по ул. Лепорского, пришел в 5:53. На место выехали несколько бригад спасателей. На месте было установлено, что произошло возгорание емкости коксового газа, к которой присоединены трубы. Высота пламени достигала 8-10 метров.
Пожарным удалось локализировать пожар в 7:20, а окончательно потушить — только в 8:30. Погибших и пострадавших нет.
В пресс-службе «Метинвеста» подтвердили, что причиной пожара стало возгорание коксового газа. Отмечается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. «Инцидент не оказал влияния на окружающую среду и технологический процесс. На предприятии создана и работает комиссия для установления обстоятельств и причин произошедшего», - сказано в сообщении.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, Азовсталь
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