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Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
Процесс массового выезда людей из оккупированного Донецка продолжается, так как население неподконтрольного Киеву города сейчас, на четвертом году военных действий, все чаще заявляет о разочаровании властями «ДНР».
Как передает replyua.net, на своей странице в социальной сети Кирилл Енютин написал, он терпел на протяжение всех четырех лет и был уверен, что Донецк не покинет никогда, но когда террорист Захарченко дал приказ об отключении на Донбассе связи «МТС», даже у него лопнуло все терпение.
Со слов Енютина, после отключения связи он по-другому посмотрел на комендантский час в «ДНР», продукты низкого качества по заоблачным ценам и информацию пропагандистской машины о том, каких «успехов» достигла «республика». Коммунизм в этом регионе, считает дончанин, зашел в крайний тупик, и окончательным крушением всех надежд стало отключение «МТС – Украина».
Енютин уверен, что «если у людей нормальная голова, в Донецке им просто нечего делать», поэтому с приходом весны он уедет из города.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Захарченко
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