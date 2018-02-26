Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко

26.02.2018 18:38

Процесс массового выезда людей из оккупированного Донецка продолжается, так как население неподконтрольного Киеву города сейчас, на четвертом году военных действий, все чаще заявляет о разочаровании властями «ДНР».

Как передает replyua.net, на своей странице в социальной сети Кирилл Енютин написал, он терпел на протяжение всех четырех лет и был уверен, что Донецк не покинет никогда, но когда террорист Захарченко дал приказ об отключении на Донбассе связи «МТС», даже у него лопнуло все терпение.



Со слов Енютина, после отключения связи он по-другому посмотрел на комендантский час в «ДНР», продукты низкого качества по заоблачным ценам и информацию пропагандистской машины о том, каких «успехов» достигла «республика». Коммунизм в этом регионе, считает дончанин, зашел в крайний тупик, и окончательным крушением всех надежд стало отключение «МТС – Украина».



Енютин уверен, что «если у людей нормальная голова, в Донецке им просто нечего делать», поэтому с приходом весны он уедет из города.