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Архив - Донецкая область

С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику

26.02.2018 15:33
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С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику

Все КПВВ Донецкой области переходят на весенний режим работы, передает MRPL.CITY.

C 1 марта 2018 года КПВВ, среди которых «Новотроицкое» и «Гнутово», будут работать по новому графику. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30 - это на 2 часа 30 минут дольше, чем в зимний период. Напомним, что зимой КПВВ работали с з 08:00 до 17:00.

Источник: http://mrpl.city 



Теги: Донбасс, график, КПВВ
 
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