Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения

26.02.2018 16:43

Сегодня днем под обстрел попал оккупированный Докучаевск, в результате чего, повреждены три домостроения.

«Руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов отметил: «Сегодня в 12:40 украинские силовики открыли огонь по Докучаевску из тяжелого вооружения, повреждения получили три жилых дома по улице Пионерская».

Информация о пострадавших уточняется.

Источник: https://donpress.com