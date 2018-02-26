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Архив - Донецкая область

Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения

26.02.2018 16:43
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Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения

Сегодня днем под обстрел попал оккупированный Докучаевск, в результате чего, повреждены три домостроения.

«Руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов отметил: «Сегодня в 12:40 украинские силовики открыли огонь по Докучаевску из тяжелого вооружения, повреждения получили три жилых дома по улице Пионерская».

Информация о пострадавших уточняется.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Докучаевск, обстрел, оккупация, ДНР
 
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