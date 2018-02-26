Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»

26.02.2018 12:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»

В оккупированной Макеевке недавно задержали группу мужчин, которыми оказались шахтеры.

Отмечается, что получив повестки из военкомата «ДНР» и нежелание вступать в ряды НВФ, молодые люди решили пересечь «таможню ДНР», где и были задержаны боевиками. Донецко-Луганское региональное управления Госпогранслужбы Украины сообщает, что подобные случаи дезертирства потенциальных «военнослужащих» и тех, кто уже успел встать на сторону боевиков стали все чаще.

На данный момент планируются очередные «кардинальные меры». Так, сейчас направлен срочный запрос кремлевским руководителям, о переброске кадровых офицеров ВС РФ в ОРДЛО.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Макеевка, ДНР, шахтеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх