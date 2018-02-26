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В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»
26.02.2018 12:35
В оккупированной Макеевке недавно задержали группу мужчин, которыми оказались шахтеры.
Отмечается, что получив повестки из военкомата «ДНР» и нежелание вступать в ряды НВФ, молодые люди решили пересечь «таможню ДНР», где и были задержаны боевиками. Донецко-Луганское региональное управления Госпогранслужбы Украины сообщает, что подобные случаи дезертирства потенциальных «военнослужащих» и тех, кто уже успел встать на сторону боевиков стали все чаще.
На данный момент планируются очередные «кардинальные меры». Так, сейчас направлен срочный запрос кремлевским руководителям, о переброске кадровых офицеров ВС РФ в ОРДЛО.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Макеевка, ДНР, шахтеры
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