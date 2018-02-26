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Архив - Донецкая область

В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия

26.02.2018 15:49
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В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия

Водитель мариупольской маршрутки защемил руку пассажирки, протащил женщину по асфальту и без остановки уехал с места происшествия, передает MRPL.CITY .

Об этом сообщает на своей странице в Facebook сообщает Наталья Исакова, знакомая пострадавшей.

В Мариуполе ищут очевидцев субботнего инцидента, в котором женщина получила сотрясение мозга и вывих запястья.

«24.02 около 09:30 на остановке 130-й Таганрогской дивизии (направление - город) женщина не успела выйти из автобуса, водитель закрыл дверь и начал движение, несмотря на то, что защемил руку, а женщина находилась на улице. Ее протянуло по асфальту несколько метров. Вырвав руку, она сильно ударилась затылком... Водитель так и не остановился! К сожалению, камера не зафиксировала номер автобуса, вся надежда на пассажиров и людей, которые помогли женщине. Будучи в шоке, она не сообразила взять контакты очевидцев», - пишет Наталья Исакова.

Мариупольцев и гостей города, которые стали свидетелями данной ситуации, просят позвонить по телефону (098) 268 20 66, ответит Алексей.



Теги: Донбасс, Мариуполь, водитель, маршрутка, травма
 
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