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В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия
Водитель мариупольской маршрутки защемил руку пассажирки, протащил женщину по асфальту и без остановки уехал с места происшествия, передает MRPL.CITY .
Об этом сообщает на своей странице в Facebook сообщает Наталья Исакова, знакомая пострадавшей.
В Мариуполе ищут очевидцев субботнего инцидента, в котором женщина получила сотрясение мозга и вывих запястья.
«24.02 около 09:30 на остановке 130-й Таганрогской дивизии (направление - город) женщина не успела выйти из автобуса, водитель закрыл дверь и начал движение, несмотря на то, что защемил руку, а женщина находилась на улице. Ее протянуло по асфальту несколько метров. Вырвав руку, она сильно ударилась затылком... Водитель так и не остановился! К сожалению, камера не зафиксировала номер автобуса, вся надежда на пассажиров и людей, которые помогли женщине. Будучи в шоке, она не сообразила взять контакты очевидцев», - пишет Наталья Исакова.
Мариупольцев и гостей города, которые стали свидетелями данной ситуации, просят позвонить по телефону (098) 268 20 66, ответит Алексей.
Теги: Донбасс, Мариуполь, водитель, маршрутка, травма
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