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Архив - Донецкая область

Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком

26.02.2018 19:25
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Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком

10 сепаратистов были уничтожены под ДАПом, Ясиноватой и у Докучаевска

Боевики непризнанной "Донецкой народной республики" понесли большие потери в районе Донецкого аэропорта, а также временно оккупированных райцентров Ясиноватая и Докучаевск.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев пишет на странице в Facebook.

По его данным, в областной травматологический центр в Донецке с пятницы, 23 февраля, поступило около десяти раненых боевиков, трое из них скончались по дороге в медучреждение, еще четверо – в стационаре.

Кроме того, пишет волонтер, в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении (ДОКТМО) за выходные, 24-25 февраля, были зафиксированы смерти еще троих боевиков.

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Напомним, в зоне АТО 25 февраля зафиксировано пять вражеских обстрелов. В результате боевых действий украинские военные понесли потери – один боец погиб, еще один – получил ранения. 

Также напомним, неделей ранее волонтер рассказал о потерях боевиков на Светлодарской дуге. Там вооруженные сепаратисты потеряли БМП и четыре человека убитыми и ранеными.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, война, боевики
 
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