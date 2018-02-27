- На Донбассе за сутки получили ранения трое украинских военных – штаб АТО08:26
- “А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”08:14
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
- Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-7207:18
- Десятиметровые столбы огня: в Мариуполе загорелся МК "Азовсталь"21:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
“А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”
Известный украинский журналист Роман Цимбалюк не увидел сенсации в заявлении “экс-министра обороны” террористической “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова) о планах Кремля возродить “Новороссию”. Об этом он написал в Facebook, передает “Диалог.UA”.
На днях террорист Гиркин забросил в Сеть тревожную новость о приказе из Кремля о возрождении проекта “Новороссии”. Цимбалюк не впечатлился “сенсацией”. “Дело в том, что от этой идеи никто и не отказывался. Банально поставили на паузу”, - отметил журналист, уточнив, что МИД РФ не просто так во всех своих релизах о минских соглашениях упоминает о “юго-востоке Украины”, а не о Донецкой и Луганской областях.
“В Кремле работают умные, топографическим кретинизмом там никто не страдает… Фактически они таким образом снова и снова вслух высказывают территориальные претензии”, - подчеркнул Цимбалюк, уточнив,что “названия операции по загону в стойло могут меняться”, но не ее суть.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, МИД, ДНР, Новороссия, Стрелков, Гиркин, Минские договоренности
- Кремль готовит атаку: Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- "Гражданская война" на Донбассе: один из главарей "ДНР" рассказал, как "кураторы" Кремля сделали регион политической "вотчиной"
- И пока Путин врет о том, что на Донбассе российских войск нет, в Сибирь уехал очередной "груз-200" с боевиком по кличке "Алей": в Сети показали, как выглядел защитник "Новороссии"
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова
- На Донбассе за сутки получили ранения трое украинских военных – штаб АТО08:26
- “А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”08:14
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
- Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-7207:18
- Десятиметровые столбы огня: в Мариуполе загорелся МК "Азовсталь"21:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Даже Кабмин не знает, как взлетят тарифы на газ. Что в Украине дорожает с марта 09:11
- Срочное заявление Тимошенко: готовится окончательное разграбление страны. ВИДЕО08:41
- На Донбассе за сутки получили ранения трое украинских военных – штаб АТО08:26
- “А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”08:14
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
- Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-7207:18
- Ученые создали линзы, которые обладают способностью к фокусированию.22:15
- Дуда озвучил новое резкое заявление в адрес Украины21:48
- Даже Кабмин не знает, как взлетят тарифы на газ. Что в Украине дорожает с марта 09:11
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов