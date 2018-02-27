“А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”

27.02.2018 08:14

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк не увидел сенсации в заявлении “экс-министра обороны” террористической “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова) о планах Кремля возродить “Новороссию”. Об этом он написал в Facebook, передает “Диалог.UA”.

На днях террорист Гиркин забросил в Сеть тревожную новость о приказе из Кремля о возрождении проекта “Новороссии”. Цимбалюк не впечатлился “сенсацией”. “Дело в том, что от этой идеи никто и не отказывался. Банально поставили на паузу”, - отметил журналист, уточнив, что МИД РФ не просто так во всех своих релизах о минских соглашениях упоминает о “юго-востоке Украины”, а не о Донецкой и Луганской областях.

“В Кремле работают умные, топографическим кретинизмом там никто не страдает… Фактически они таким образом снова и снова вслух высказывают территориальные претензии”, - подчеркнул Цимбалюк, уточнив,что “названия операции по загону в стойло могут меняться”, но не ее суть.