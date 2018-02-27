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Арест "министра ДНР" у Захарченко: ветеран разведки раскрыл причины
Арест "министра угля" так называемой ДНР Эдуарда Голенко связан с перераспределением денежных потоков. Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
"Главари этих террористических организаций понимают, что они там ненадолго, что время их пребывания там ограничено. Поэтому они понимают, что надо будет бежать в РФ. С пустыми карманами туда бежать невозможно, и они всячески пытаются заработать средства эксплуатируя жителей временно оккупированных территорий Донбасса", - говорит Богдан.
По словам военного, между "ДНРовской элитой" идет борьба за места, где можно больше награбить, к этому причастны и российские спецслужбы, с которыми террористы делятся награбленным.
"Поэтому между этими различными группами влияния и их марионетками постоянно происходит латентная борьба, которая иногда выливается в открытые вооруженные противостояния. И их целью является, как можно больше награбить, как можно больше захватить и, по возможности, как можно дольше времени провести на занимаемых должностях", - пояснил генерал-лейтенант.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, разведка, ДНР, Захарченко, террористы, грабеж
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