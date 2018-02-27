Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности

27.02.2018 07:35

Артиллерийское подразделение Объединенных сил провело стрельбы на одном из полигонов Донбасса. Об этом в Facebook отчиталась пресс-служба штаба АТО, передает “Диалог.UA”.

Где конкретно военнослужащие отрабатывали мастерство, в штабе не уточнили. Однако отметили, что это произошло на полигоне “на расстоянии, обусловленном минскими соглашениями”. В учениях приняло участие одно их подразделений десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Они выполнили практическое огневое задание, в ходе которого был повышен уровень навыков корректировщиков. Военные отрабатывали определение координат целей разными способами. Кроме того, было усовершенствовано и мастерство артиллерийских расчетов.