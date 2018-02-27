Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО

27.02.2018 16:41

Один из самых ближайших соратников главаря "ДНР" Александра Захарченко, так называемый "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев по кличке Ташкент является агентом СБУ. Об этом сообщил бывший соратник Захарченко Константин Долгов, недавно сбежавший из Донецка в Москву, передает dialog.ua.

Долгов заявляет, что в его распоряжении попали документы, которые достоверно подтверждают работу Ташкента на украинские спецслужбы: правая рука Захарченко является вторым человеком в иерархии "ДНР" и завербован украинскими спецслужбами под кодовым именем агент "Ставрополь".

В своем видеоблоге Долгов показал попавшие в его руки документы, согласно которым Ташкент завербован украинской стороной. Блогер отмечает, что именно этим объясняется провал экономики "ДНР", так как Ташкент успешно разваливает "ДНР" изнутри по заданию Украины. При этом, согласно его данным, Ташкент с супругой ранее получили украинские биометрические паспорта.