Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевикам на подмогу прибыла группа сербских снайперов

27.02.2018 17:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевикам на подмогу прибыла группа сербских снайперов

В район 31-го блокпоста, что на Бахмутской трассе, прибыла группа сербских снайперов. Об этом со ссылкой на Украинских разведчиков сообщает Фонд «Вернись живым», передает inforesist.org.

«Они заехали пару недель назад. Есть информация, что это именно сербы. В декабре прошлого года эта группа уже работала в Донецкой и Луганской областях», — сообщил один из разведчиков.

По словам военного, на совести наемников из Сербии только в Донецкой области могут быть жизни шестерых защитников Украины.

«Не могу раскрывать подробности, но наемники уже отвечают и будут дальше нести ответственность за пролитую кровь на нашей земле», — подытожил разведчик.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Сербия, Луганская область, снайпер, блокпост, ГУР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх