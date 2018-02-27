Боевикам на подмогу прибыла группа сербских снайперов

27.02.2018 17:20

В район 31-го блокпоста, что на Бахмутской трассе, прибыла группа сербских снайперов. Об этом со ссылкой на Украинских разведчиков сообщает Фонд «Вернись живым», передает inforesist.org.

«Они заехали пару недель назад. Есть информация, что это именно сербы. В декабре прошлого года эта группа уже работала в Донецкой и Луганской областях», — сообщил один из разведчиков.

По словам военного, на совести наемников из Сербии только в Донецкой области могут быть жизни шестерых защитников Украины.

«Не могу раскрывать подробности, но наемники уже отвечают и будут дальше нести ответственность за пролитую кровь на нашей земле», — подытожил разведчик.