Боевики «ДНР» сделали закрытую зону у моря рядом с территорией России

27.02.2018 09:42

Боевики террористической организации «ДНР» не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в один из населенных пунктов на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе миссии, пишет «LIGA.net», передает inforesist.org.

Так, 25 февраля террористы перекрыли доступ наблюдателям к местам размещения вооружений в населенном пункте Седово, который находится на берегу Азовского моря в 106 километрах к югу от Донецка и в нескольких километрах от границы с РФ.

«Вооруженный член ДНР на северо-западном въезде в Седово не разрешил патрулю миссии проехать дальше, ссылаясь на «строгие приказы» не пропускать в населенный пункт никого, кроме местных жителей и сотрудников муниципальных служб», — отметили в пресс-службе.

Днем ранее, боевики, ссылаясь на «приказы», сообщили наблюдателям СММ ОБСЕ, что им запрещено приближаться к пункту пропуску Изварино ближе, чем на пять километров.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что за прошедшие судки незаконные вооруженные формирования 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, трое военнослужащих ранены.