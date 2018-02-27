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Боевики «ДНР» сделали закрытую зону у моря рядом с территорией России
Боевики террористической организации «ДНР» не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в один из населенных пунктов на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе миссии, пишет «LIGA.net», передает inforesist.org.
Так, 25 февраля террористы перекрыли доступ наблюдателям к местам размещения вооружений в населенном пункте Седово, который находится на берегу Азовского моря в 106 километрах к югу от Донецка и в нескольких километрах от границы с РФ.
«Вооруженный член ДНР на северо-западном въезде в Седово не разрешил патрулю миссии проехать дальше, ссылаясь на «строгие приказы» не пропускать в населенный пункт никого, кроме местных жителей и сотрудников муниципальных служб», — отметили в пресс-службе.
Днем ранее, боевики, ссылаясь на «приказы», сообщили наблюдателям СММ ОБСЕ, что им запрещено приближаться к пункту пропуску Изварино ближе, чем на пять километров.
Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что за прошедшие судки незаконные вооруженные формирования 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, трое военнослужащих ранены.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Седово, ОБСЕ, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, СММ ОБСЕ
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