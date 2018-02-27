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Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке

27.02.2018 20:21
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Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал арест очередного "министра угля и энергетики" Эдуарда Голенко по делу о незаконном личном обогащении на оккупированном Донбассе, заявляя о необходимости введения законов военного времени и расстрелов проворовавшихся чиновников.

Об этом Гиркин написал на собственной странице в соцсети, намекая на масштабную "чистку", жертвами которой должны стать главарь "ДНР" Александра Захарченко, помощник президента России Владислав Сурков и так называемый "министр налогов и сборов" Тимофеев-Ташкент.

Гиркин считает, что в воюющей "республике" навести порядок не помогут даже тотальные аресты: лишь расстрелы и штрафные роты смогут поставить на место воров оккупированного Донбасса, что Гиркин в свое время опробовал лично, командуя армией "ДНР" в 2014 году.

Напомним, жители "ДНР" продолжают следить за развитием ситуации вокруг скандала с отключением оператора "МТС-Украина" на оккупированном Донбассе. В социальных сетях пишут, что отключение было санкционировано окружением Захарченко.

Источник: dialog.ua



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, арест, МТС, мобильная связь, ДНР, Стрелков, Захарченко, Гиркин, Сурков
 
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