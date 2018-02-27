ГПУ сообщила о подозрении трем российским офицерам и террористу "ДНР" за обстрел Мариуполя в 2015 году

27.02.2018 22:06

В отношении троих офицеров вооруженных сил РФ и одного украинца, состоявшего в рядах террористов "ДНР", инициирована процедура заочного расследования. Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении трем офицерам вооруженных сил РФ и украинцу, который был в рядах террористов "ДНР". Об этом пишет пресс-служба ГПУ, передает gordonua.com.

Против всех четырех подозреваемых ведомство инициировало процедуру специального (заочного) расследования.

По версии следствия, они причастны к обстрелам микрорайона Восточный в Мариуполе в 2015 году. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (теракт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов ведения войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

24 января 2015 года боевики "ДНР" обстреляли из "Градов" жилые квартала Мариуполя. Погиб 31 человек, 117 получили ранения.