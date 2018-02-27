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Архив - Донецкая область

На Донбассе пункт пропуска "Майорск" и одноименный поселок остались без света

27.02.2018 11:59
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На Донбассе пункт пропуска "Майорск" и одноименный поселок остались без света

Контрольно-пропускной пункт "Майорск" на линии разграничения Донбасса, а также близлежащий одноименный поселок оказались обесточены. Об этом сообщил губернатор Павел Жебривский в Facebook, передает strana.ua.

По его информации, профильные службы уже обследуют поврежденный участок электросети и проводят восстановительные работы.
Жебривский отмечает, что КПВВ все равно работает в штатном режиме, а электричество обеспечивают генераторы.

Напомним, КПП на Донбассе с 1 марта будут работать на 1,5 часа дольше. КПП на Донбассе с 1 марта будут работать ежедневно с 07:00 до 18:30.

Ранее Vodafone назвал условия для ремонта мобильной связи в "ДНР". Компания заявила, что не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на неподконтрольной территории Донецкой области.



Теги: Донбасс, ремонт, Vodafone, мобильная связь, электроснабжение, ДНР, пункт пропуска, Майорск
 
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