- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке20:21
- «Отжимают?»: дончане сообщают об «обысках и арестах» в гостинице «Ramada»18:49
- Поклонник «ДНР»: оборудование Vodafone в Донецке не украли, но связи нет18:03
- Боевикам на подмогу прибыла группа сербских снайперов17:20
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО16:41
- Жителей оккупированного Донбасса скоро некому будет лечить: боевики угрожают медикам15:56
- Арест "министра ДНР" у Захарченко: ветеран разведки раскрыл причины15:09
- Потери России на Донбассе: следком РФ решили "повесить" гибель журналиста "Первого канала" на военнослужащего ВСУ13:29
- Рада отменила админарест за незаконный въезд в ОРДЛО13:12
- Захваченные боевики могут получить статус военнопленных – Черныш12:49
На Донбассе пункт пропуска "Майорск" и одноименный поселок остались без света
Контрольно-пропускной пункт "Майорск" на линии разграничения Донбасса, а также близлежащий одноименный поселок оказались обесточены. Об этом сообщил губернатор Павел Жебривский в Facebook, передает strana.ua.
По его информации, профильные службы уже обследуют поврежденный участок электросети и проводят восстановительные работы.
Жебривский отмечает, что КПВВ все равно работает в штатном режиме, а электричество обеспечивают генераторы.
Напомним, КПП на Донбассе с 1 марта будут работать на 1,5 часа дольше. КПП на Донбассе с 1 марта будут работать ежедневно с 07:00 до 18:30.
Ранее Vodafone назвал условия для ремонта мобильной связи в "ДНР". Компания заявила, что не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на неподконтрольной территории Донецкой области.
Теги: Донбасс, ремонт, Vodafone, мобильная связь, электроснабжение, ДНР, пункт пропуска, Майорск
- “Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- Vodafone объяснил, почему восстановление связи в ОРДЛО затягивается
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»
- На долю «национализированных» станций Life приходится 30% нагрузки «Феникса»
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке20:21
- "Укрзализныця" в очередной раз "забила" на Луганскую область20:17
- «Отжимают?»: дончане сообщают об «обысках и арестах» в гостинице «Ramada»18:49
- Поклонник «ДНР»: оборудование Vodafone в Донецке не украли, но связи нет18:03
- Боевикам на подмогу прибыла группа сербских снайперов17:20
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО16:41
- Жителей оккупированного Донбасса скоро некому будет лечить: боевики угрожают медикам15:56
- Арест "министра ДНР" у Захарченко: ветеран разведки раскрыл причины15:09
- Потери России на Донбассе: следком РФ решили "повесить" гибель журналиста "Первого канала" на военнослужащего ВСУ13:29
- Рада отменила админарест за незаконный въезд в ОРДЛО13:12
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке20:21
- "Укрзализныця" в очередной раз "забила" на Луганскую область20:17
- На Донбассе добыты новые доказательства финансирования Россией террористов19:59
- Это удивительные причины, по которым вы должны распространять соль вокруг своего дома19:38
- Будут сотни погибших: в России говорят об ударе по Украине в ближайшие дни19:11
- «Отжимают?»: дончане сообщают об «обысках и арестах» в гостинице «Ramada»18:49
- Корнейчук: Почему в Украине хороших политиков не будет никогда18:24
- Поклонник «ДНР»: оборудование Vodafone в Донецке не украли, но связи нет18:03
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию17:46
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Это удивительные причины, по которым вы должны распространять соль вокруг своего дома19:38
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию17:46
- Разгрузочный день на чае: эффективный способ быстро сбросить лишнее17:02
- В Украине курицы несут яйца золотые. Эксперт объяснил, почему дорожают куриные яйца16:20
- Даже Кабмин не знает, как взлетят тарифы на газ. Что в Украине дорожает с марта 09:11
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ