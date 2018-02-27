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На Донбассе за сутки получили ранения трое украинских военных – штаб АТО
27.02.2018 08:26
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое украинских военных получили ранения. Об этом утром 27 февраля сообщил пресс-центр штаба АТО, передает gordonua.com.
Согласно сводке, на луганском направлении из минометов обстреливали украинские позиции возле Троицкого.
На донецком направлении сепаратисты использовали минометы и стрелковое оружие возле Песок, Лебединского и Каменки, говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ранения, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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