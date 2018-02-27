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Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-72
Морские "пехотинцы" противника потеряли две единицы боевой техники. Об этом информирует "Диалог.UA", ссылаясь на аккаунт пресс-службы штаба АТО в соцсети Facebook .
Как сообщают в службе разведки АТО, российские террористы-"морпехи" из т. н. "девятого отдельного штурмового мотострелкового полка" до сих пор наносят потери своей репутации в глазах генералитета оккупационной российской армии.
Так, по сведениям штаба Антитеррористической опперации, в ходе практических занятий на стрельбище "Приморский" враг потерял пару танков серии Т-72. Из-за безответственного отношения и персональной небрежности механиков-водителей танков первая БМ дотла сгорела, а другая - перевернулась вверх дном, рассказывают подробности в АТО.
Сообщалось также, что Россия за неделю потеряла три миллиарда долларов. "Вероятно, все больше и больше "солдат удачи" не хотят тратить свое здоровье за идеи "русского мира" и поэтому в ряды незаконных вооруженных формирований вербуют, чаще всего, горе-вояк", - иронизируют в штабе.
Теги: Россия, Донбасс, АТО, потери, ВСУ, военная техника
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- Один сгорел дотла, а другой перевернулся вверх дном: горе-бойцы "ру**кого мира" на оккупированном Донбассе потеряли пару танков Т-7207:18
- Десятиметровые столбы огня: в Мариуполе загорелся МК "Азовсталь"21:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
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