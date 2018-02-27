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«Отжимают?»: дончане сообщают об «обысках и арестах» в гостинице «Ramada»

27.02.2018 18:49
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«Отжимают?»: дончане сообщают об «обысках и арестах» в гостинице «Ramada»

В соцсети жители оккупированного Донецка сообщают, что гостиница «Ramada» (Атлас) окружена вооруженными людьми, которые проводят там «аресты и обыски», пишет ДонПресс.
Так, в соцсети сообщают: «Гостиница „Атлас“ в Донецке оцеплена вооруженными людьми. Местные жители сообщают, что на месте присутствуют представители едва ли не всех силовых ведомств ДНР. Проводятся обыски и аресты в здании отеля. Кого именно арестовывают пока неизвестно».



Теги: Донецк, Донбасс, гостиницы, арест, обыск
 
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