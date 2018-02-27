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Архив - Донецкая область

Поклонник «ДНР»: оборудование Vodafone в Донецке не украли, но связи нет

27.02.2018 18:03
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Поклонник «ДНР»: оборудование Vodafone в Донецке не украли, но связи нет

Серверные Vodafone во временно оккупированном Донецке не разграблены, но базовые станции все равно не работают. Об этом сообщил поклонник «ДНР» Александр Болотин, побывавший на «экскурсии» на базовых станциях, пишет ДонПресс.
«Оборудование целое. Работает. Серверные горячие и шумят. Отключены извне», — написал он.
Сам Болотин при этом сообщил, что он жив и здоров.



Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ДНР
 
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