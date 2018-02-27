Потери России на Донбассе: следком РФ решили "повесить" гибель журналиста "Первого канала" на военнослужащего ВСУ

27.02.2018 13:29

Правоохранители РФ обвиняют украинского военнослужащего Николая Маломена в причастности к смерти оператора "Первого канала" Анатолия Кляна. Пресс-центр Следственного комитета России заочно предъявил обвинение украинскому военнослужащему Николаю Маломену, якобы причастному к смерти оператора "Первого канала" Анатолия Кляна, передает "Диалог.UA".

Согласно данным следствия, в ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части А-1428 в Донецкой области подъехал автобус с матерями российских военных и журналистами, среди которых находился оператор "Первого канала" Анатолий Клян.

Утверждается, что Маломен якобы дважды отдал приказ подчиненным осуществить прицельную стрельбу по автобусу. В результате обстрела Клян получил ранения, после которых скончался в машине скорой помощи.

В частности, подполковник Маломен обвиняется по статье 105 УК РФ "Организация убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти".