Потери России на Донбассе: следком РФ решили "повесить" гибель журналиста "Первого канала" на военнослужащего ВСУ

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Правоохранители РФ обвиняют украинского военнослужащего Николая Маломена в причастности к смерти оператора "Первого канала" Анатолия Кляна. Пресс-центр Следственного комитета России заочно предъявил обвинение украинскому военнослужащему Николаю Маломену, якобы причастному к смерти оператора "Первого канала" Анатолия Кляна, передает "Диалог.UA".
Согласно данным следствия, в ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части А-1428 в Донецкой области подъехал автобус с матерями российских военных и журналистами, среди которых находился оператор "Первого канала" Анатолий Клян.
Утверждается, что Маломен якобы дважды отдал приказ подчиненным осуществить прицельную стрельбу по автобусу. В результате обстрела Клян получил ранения, после которых скончался в машине скорой помощи.
В частности, подполковник Маломен обвиняется по статье 105 УК РФ "Организация убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти".
Теги: Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, убийство, журналист, АТО, ВСУ, обстрелы
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