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Архив - Донецкая область

С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы

27.02.2018 07:27
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С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы

С 1 марта 2018 все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения Донбассса переходят на весенний режим работы, из-за чего устанавливается новый график работы, передает 62.ua.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ
 
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