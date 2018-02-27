Ситуация в пунктах пропуска утром 27 февраля

27.02.2018 09:49

Сегодня утром, 27 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 30,2 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6585 человек и 885 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8125 человек и 1525 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6160 человек и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3545 человек и 805 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 5775 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/80;

КПВВ «Марьинка» – 60/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 60/40;

КПВВ «Гнутово» – 60/30.

Напомним, с 1 марта 2018 года КПВВ на линии разграничения переходят на весенний график работы. Контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Владислава: «7:04. В Еленовке машин 150. Льгота 30-40»;

Андрей: «7:14. Новотроицк: в Донецк машин 80 в два ряда»;

Андрей: «8:33. Еленовка в сторону Мариуполя 100-120 авто в 9:00 (по местному, "московскому" времени, – ред.)».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидал 1 автобус, на въезд транспорта не было.