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Ситуация в пунктах пропуска утром 27 февраля
Сегодня утром, 27 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 30,2 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 6585 человек и 885 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8125 человек и 1525 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6160 человек и 1160 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3545 человек и 805 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 5775 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/80;
КПВВ «Марьинка» – 60/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 60/40;
КПВВ «Гнутово» – 60/30.
Напомним, с 1 марта 2018 года КПВВ на линии разграничения переходят на весенний график работы. Контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:
Владислава: «7:04. В Еленовке машин 150. Льгота 30-40»;
Андрей: «7:14. Новотроицк: в Донецк машин 80 в два ряда»;
Андрей: «8:33. Еленовка в сторону Мариуполя 100-120 авто в 9:00 (по местному, "московскому" времени, – ред.)».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидал 1 автобус, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, ДНР, ЛНР, пункты пропуска, КПВВ
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