Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков

27.02.2018 11:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков

Решение главаря "ДНР" Александра Захарченко отключить связь оператора МТС на оккупированном Донбассе привело к катастрофическим последствиям: пользователи соцсетей сообщают, как в Амвросиевке жилой дом выгорел дотла из-за того, что хозяин в течение 40 минут не мог дозвониться до пожарных по местному оператору боевиков "Феникс", передает dialog.ua.

Пользователи пишут, что трагедия произошла в минувший вторник, 26 февраля. В результате отсутствия связи дом буквально выгорел полностью, а хозяин получил множественные ожоги, так как самостоятельно пытался спасти свое жилище и имущество от огня. При этом люди в соцсетях сочувствуют мужчине и заявляют, что осуществить звонок по "Фениксу" представляется крайне сложной задачей.

При этом в социальных сетях пользователи возмущены указом Захарченко, обвиняя главаря "ДНР" в подлой наживе. СМИ напомнили, что Захарченко принял решение отключить сигнал "МТС-Украина" в "ДНР", пытаясь увеличить прибыль подконтрольного боевикам оператора с целью увеличения прибыли. Напомним, ранее в Сети рассказали, сколько на самом деле на отсутствии Vodafone в "ДНР" каждый день зарабатывает Захарченко и Ко.



Теги: Донбасс, Амвросиевка, пожар, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР, боевики, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх