- В «ДНР» в разрушенном обстрелами Углегорске разворовали троллейбусное депо11:41
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков11:19
- У Захарченко «официально» признали арест «министра угля и энергетики» и еще 22 «чиновников»10:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 февраля09:49
- Боевики «ДНР» сделали закрытую зону у моря рядом с территорией России09:42
- На Донбассе за сутки получили ранения трое украинских военных – штаб АТО08:26
- “А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”08:14
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
Решение главаря "ДНР" Александра Захарченко отключить связь оператора МТС на оккупированном Донбассе привело к катастрофическим последствиям: пользователи соцсетей сообщают, как в Амвросиевке жилой дом выгорел дотла из-за того, что хозяин в течение 40 минут не мог дозвониться до пожарных по местному оператору боевиков "Феникс", передает dialog.ua.
Пользователи пишут, что трагедия произошла в минувший вторник, 26 февраля. В результате отсутствия связи дом буквально выгорел полностью, а хозяин получил множественные ожоги, так как самостоятельно пытался спасти свое жилище и имущество от огня. При этом люди в соцсетях сочувствуют мужчине и заявляют, что осуществить звонок по "Фениксу" представляется крайне сложной задачей.
При этом в социальных сетях пользователи возмущены указом Захарченко, обвиняя главаря "ДНР" в подлой наживе. СМИ напомнили, что Захарченко принял решение отключить сигнал "МТС-Украина" в "ДНР", пытаясь увеличить прибыль подконтрольного боевикам оператора с целью увеличения прибыли. Напомним, ранее в Сети рассказали, сколько на самом деле на отсутствии Vodafone в "ДНР" каждый день зарабатывает Захарченко и Ко.
Теги: Донбасс, Амвросиевка, пожар, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР, боевики, Захарченко
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью
- В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
- .Кому боевики «ЛНР» запретили использовать Vodafone
- После аварии Vodafone в «ДНР» появился новый «бизнес»
- В «ДНР» у Захарченко подвели итог заявлениям «министра связи» о нормализации работы «Феникса»
- В «ДНР» в разрушенном обстрелами Углегорске разворовали троллейбусное депо11:41
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков11:19
- У Захарченко «официально» признали арест «министра угля и энергетики» и еще 22 «чиновников»10:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 февраля09:49
- Боевики «ДНР» сделали закрытую зону у моря рядом с территорией России09:42
- На Донбассе за сутки получили ранения трое украинских военных – штаб АТО08:26
- “А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”08:14
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших» 08:04
- Артподразделение ВСУ отстрелялось на Донбассе прямо “под носом” у оккупанта - подробности07:35
- С 1 марта КПВВ Донбасса переходят на весенний режим работы07:27
- В «ДНР» в разрушенном обстрелами Углегорске разворовали троллейбусное депо11:41
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков11:19
- Казахстан отказывается от русского языка11:00
- У Захарченко «официально» признали арест «министра угля и энергетики» и еще 22 «чиновников»10:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 февраля09:49
- Боевики «ДНР» сделали закрытую зону у моря рядом с территорией России09:42
- Даже Кабмин не знает, как взлетят тарифы на газ. Что в Украине дорожает с марта 09:11
- Срочное заявление Тимошенко: готовится окончательное разграбление страны. ВИДЕО08:41
- На Донбассе за сутки получили ранения трое украинских военных – штаб АТО08:26
- “А от идеи никто и не отказывался”, - Цимбалюк о возврате Кремля к проекту “Новороссия”08:14
- Даже Кабмин не знает, как взлетят тарифы на газ. Что в Украине дорожает с марта 09:11
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- В Донецк привезли убитых и раненых оккупантов