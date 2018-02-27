Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков

27.02.2018 11:19

Решение главаря "ДНР" Александра Захарченко отключить связь оператора МТС на оккупированном Донбассе привело к катастрофическим последствиям: пользователи соцсетей сообщают, как в Амвросиевке жилой дом выгорел дотла из-за того, что хозяин в течение 40 минут не мог дозвониться до пожарных по местному оператору боевиков "Феникс", передает dialog.ua.

Пользователи пишут, что трагедия произошла в минувший вторник, 26 февраля. В результате отсутствия связи дом буквально выгорел полностью, а хозяин получил множественные ожоги, так как самостоятельно пытался спасти свое жилище и имущество от огня. При этом люди в соцсетях сочувствуют мужчине и заявляют, что осуществить звонок по "Фениксу" представляется крайне сложной задачей.

При этом в социальных сетях пользователи возмущены указом Захарченко, обвиняя главаря "ДНР" в подлой наживе. СМИ напомнили, что Захарченко принял решение отключить сигнал "МТС-Украина" в "ДНР", пытаясь увеличить прибыль подконтрольного боевикам оператора с целью увеличения прибыли. Напомним, ранее в Сети рассказали, сколько на самом деле на отсутствии Vodafone в "ДНР" каждый день зарабатывает Захарченко и Ко.