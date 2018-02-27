Сколько украинцев получают пенсии свыше 10 000 и 20 000 гривень

27.02.2018 21:02

В октябре прошлого года пенсии повысили более чем половине украинских граждан. Тем не менее, еще треть пенсионеров получают гораздо менее двух тысяч гривень.

Самые высокие размеры пенсий у киевлян, которые на 1 января, в среднем, получали по 3 332,33 гривни. На втором месте жители Донецкой области, средний размер пенсии которых достиг 3 268, 03грн.

И на третьем месте по «богатству» пенсионеры Луганщины, получавшие по 2 985, 89 гривень. Самые бедные пенсионеры живут в Тернопольской области, где средний размер пенсии 1 930,55 грн.

Менее двух тысяч получают пенсионеры в Закарпатской области и на пять гривень больше двух тысяч платят в Черновицкой области. Всего же по Украине пенсию выше 10 000 гривень заработали 19 тысяч граждан.

И всего 800 украинцев получают пенсии, размер которых превышает 20 000 гривень.

Источник: zi.dn.ua.