Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сколько украинцев получают пенсии свыше 10 000 и 20 000 гривень

27.02.2018 21:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сколько украинцев получают пенсии свыше 10 000 и 20 000 гривень

В октябре прошлого года пенсии повысили более чем половине украинских граждан. Тем не менее, еще треть пенсионеров получают гораздо менее двух тысяч гривень.

Самые высокие размеры пенсий у киевлян, которые на 1 января, в среднем, получали по 3 332,33 гривни. На втором месте жители Донецкой области, средний размер пенсии которых достиг 3 268, 03грн.

И на третьем месте по «богатству» пенсионеры Луганщины, получавшие по 2 985, 89 гривень. Самые бедные пенсионеры живут в Тернопольской области, где средний размер пенсии 1 930,55 грн.

Менее двух тысяч получают пенсионеры в Закарпатской области и на пять гривень больше двух тысяч платят в Черновицкой области. Всего же по Украине пенсию выше 10 000 гривень заработали 19 тысяч граждан.

И всего 800 украинцев получают пенсии, размер которых превышает 20 000 гривень.

Источник: zi.dn.ua.



Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, пенсионер, украинцы, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх