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Сколько украинцев получают пенсии свыше 10 000 и 20 000 гривень
В октябре прошлого года пенсии повысили более чем половине украинских граждан. Тем не менее, еще треть пенсионеров получают гораздо менее двух тысяч гривень.
Самые высокие размеры пенсий у киевлян, которые на 1 января, в среднем, получали по 3 332,33 гривни. На втором месте жители Донецкой области, средний размер пенсии которых достиг 3 268, 03грн.
И на третьем месте по «богатству» пенсионеры Луганщины, получавшие по 2 985, 89 гривень. Самые бедные пенсионеры живут в Тернопольской области, где средний размер пенсии 1 930,55 грн.
Менее двух тысяч получают пенсионеры в Закарпатской области и на пять гривень больше двух тысяч платят в Черновицкой области. Всего же по Украине пенсию выше 10 000 гривень заработали 19 тысяч граждан.
И всего 800 украинцев получают пенсии, размер которых превышает 20 000 гривень.
Источник: zi.dn.ua.
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, пенсионер, украинцы, пенсии
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