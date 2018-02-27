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У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
В ближайшие дни в Донецкой и Луганской областях могут начаться масштабные боевые действия, которые будут иметь под собой цель сорвать переизбрание президентом России, 18 марта 2018 года Владимира Путина. Как информирует replyua.net, об этом в своем аккаунте в «Фейсбук» заявил кремлевский пропагандист, доверенное лицо главы Российской Федерации Сергей Марков, передает replyua.net.
В частности, в своем сообщении Марков написал: «Находящиеся под контролем киевского репрессивного режима средства массовой информации, открыли пропагандистскую кампанию о том, что в ближайшие дни существует высокая вероятность вторжения войск Российской Федерации в Украину.
Это дает право предположить, что в ближайшие дни хунта подготавливает большую провокацию. Естественно, что в канун выборов президента в РФ главной целью новой войны будет влияние на российские выборы». Также Марков отметили, что ВСУ могут нанести сокрушительный удар по центру Луганска и Донецка и, быть может, Горловки.
Близкий к Путину человек утверждает: «Будут сотни погибших. После этого украинские войска прекратят боевые действия, и будут ожидать реакции россиян. Однако в результате такого поворота событий Россия окажется в невероятно трудной ситуации. Попробовать ответить жестко? Но ведь уже прекратились боевые действия.
Или, быть может, просто сделать определенные заявления? В таком случае Владимир Путин будет обвинен в неспособности защитить русских на Донбассе, а это будет означать молниеносное падение его рейтинга накануне выборов российского лидера». Напоследок он подчеркнул, что бомбардировки на востоке Украины могут стать «страшной реальностью».
Теги: Донецк, Донбасс, Путин, Луганск, Российская Федерация, выборы президента, боевые действия, ВСУ
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