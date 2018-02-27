У Захарченко «официально» признали арест «министра угля и энергетики» и еще 22 «чиновников»

27.02.2018 10:11

Об этом сообщает сепаратистский ДАН, передает 62.ua. «В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что министр угля и энергетики Донецкой Народной Республики Голенко Э.И. с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой, под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг, совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных Министерству угля и энергетики ДНР.

В период с января 2017 г. по настоящее время участниками ОПГ было похищено денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики, на сумму более 100 миллионов рублей.

По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы Министерством внутренних дел ДНР возбужден ряд уголовных дел.

В результате проведения специальной операции задержаны двадцать два чиновника различных уровней, семнадцати из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Проводится дальнейший комплекс мероприятий по изобличению фигурантов, установлению всех фактов деятельности ОПГ и лиц к ней причастных», -отмечается в сообщении.

Напомним, что 62.ua еще 22 февраля сообщила об аресте так называемого «министра угля и энергетики ДНР» Эдуарда Голенко.

Арест Голенко связывают с разборками за контроль над финансовыми потоками от продажи угля из оккупированногог Донбасса в верхушке главарей «ДНР».