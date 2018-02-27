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В «ДНР» в разрушенном обстрелами Углегорске разворовали троллейбусное депо
27.02.2018 11:41
В Углегорске поврежденное троллейбусное управление разграбили, поэтому в городе сейчас нет общественного транспорта. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «замглавы администрации» Углегорска Роман Стецкий, передает dnews.dn.ua.
«Троллейбусное управление не просто было разбито, оно еще было и разворовано. Не так было страшно, что там было побито. На данный момент – только межгородской транспорт, но не жалуемся, направлений много: Енакиево-Углегорск, Енакиево-Дебальцево, Донецк-Луганск. Даже есть международные – это Донецк-Ростов, Донецк-Москва через наш город», – сказал он.
Как сообщалось ранее, «заммэра» Углегорска утверждает, что в город вернулась большая часть, выехавших в период активных боевых действий жителей.
Теги: Донбасс, троллейбус, Углегорск, ДНР, общественный транспорт, воровство
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