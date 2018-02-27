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Жителей оккупированного Донбасса скоро некому будет лечить: боевики угрожают медикам

27.02.2018 15:56
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Жителей оккупированного Донбасса скоро некому будет лечить: боевики угрожают медикам

Главари российских оккупационных администраций сокращают финансирование медицинских учреждений на оккупированных территориях Луганщины. В результате ухудшается социально-экономическое положение в медицинской сфере "ЛНР".
Об этом сообщает Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины со ссылкой на данные разведки.
Отмечается, что временно оккупированные территории Донбасса покидает квалифицированный медицинский персонал. Следовательно, на сегодня там не хватает более 50% врачей, прежде всего в детских отделениях.
Руководство оккупационных администраций пытается компенсировать недостаток кадров путем назначения на врачебные должности выпускников медицинских учебных заведений без предварительного прохождения ими интернатуры,
– отметили в разведке.
Там также отметили, что назначение неопытных врачей приводит к ухудшению состояния медицинского обеспечения жителей оккупированных районов.
Чтобы уменьшить отток медиков, оккупанты предупредили каждого медицинского работника о запрете выезда за пределы "республик" под личную подпись. Кроме того, медицинский персонал больниц получает угрозы о том, что в случае увольнения они будут призваны на военную службу.

Источник 24tv



Теги: Донбасс, врачи, ДНР, ЛНР, угрозы
 
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