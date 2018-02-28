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Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, который заметил гаубицы
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что на оккупированных территориях в Донецкой области произведен обстрел беспилотника СММ, который заметил размещение четырех гаубиц возле оккупированного села Сарабаш.
Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 25 февраля до 19:30 26 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.
В частности, говорится, что беспилотный летательный мини-аппарат СММ был обстрелян из стрелкового оружия.
"Размещаясь юго-западнее села Сарабаш (неподконтрольное правительству Украины, прежнее название Коммунаровка, в 26 км к югу от Донецка) при осуществлении полета беспилотника, СММ слышала 18 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 1,5 км на север в районе, в котором беспилотник пролетал над западной окраиной села Сарабаш", – говорится в отчете.
В этой связи отмечается, что по оценке СММ, огонь был направлен на беспилотник, но аппарат удалось безопасно приземлить на землю.
"Беспилотный летательный мини-аппарат в этом районе заметил четыре самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм)", – заявили наблюдатели.
Ранее сообщалось, что на Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ ушли с передовой патрульной базы в населенном пункте Попасная Луганской области из-за продолжительных обстрелов пророссийских боевиков. Инцидент произошел вечером 23 февраля.
Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, беспилотник, боевики
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