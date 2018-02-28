- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Эксперт озвучил два новых сценария освобождения Донбасса17:05
- В ДНР чуть не похоронили «Интертелеком»16:20
- Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами16:10
- В «ДНР» проверяют тех, кто имеет родственников на территории Украины13:45
- В связи с ухудшением погоды в «ДНР» перекрыли часть дорог общего пользования13:26
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»12:50
- Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий11:57
- Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»10:30
«Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
В ОРДО группа «общественников» посетила узел связи «Водафон», где им показали оборудование, которое было теплым, гудело и мигало лампочками.
Один из «активистов ДНР» Александр Болотин заявил, что на основании беглого осмотра «теплых и гудящих» шкафов «общественники» пришли к выводу, что проблема отсутствия связи находится на территории подконтрольной Украине. Ни одного прибора на предмет соответствия требованиям мобильного оператора проверенно не было, кроме того, ни одного комментария специалистов не прозвучало.
Болотин добавил: «Оборудование целое. Серверные горячие и шумят».
В то же время, еще один «активист» Роман Лесниченко, написавший пост, что именно «министр связи ДНР» Виктор Яценко «глушит» сигнал «Водафон», послужили поводом к походу на узел связи.
Он отметил: «Для видимости присутствия общественности взяли городского сумасшедшего Болотина и показали ему гудящие шкафы. Выводы сего одноклеточного, в быту занимающегося стеклением балконов, о работоспособности узла связи МТС просто чудесны. Интересно, МТСника нам покажут? Настоящего или фальшивого? Местного или украинского? И будет ли ОБСЕ? Что-то я в этом сомневаюсь».
Кроме того, он отметил: «Друзья, ВАС ПРОДОЛЖАЮТ ОБМАНЫВАТЬ». Также, он уточнил, что «весь этот цирк организовывало не МинСвязи, не еще кто-нибудь, а почему-то дамы Губарева».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ОРДО
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- В ДНР выпустили первые SIM-карты нового оператора сотовой связи
- Сторонник «ДНР» -«властям ОРДО»: «Вас проклинают тысячи людей»
- Самоблокада: зачистив украинские СМИ, в "ДНР" решили "убить" и мобильную связь
- Боевики Ходаковский заявил, что в "ДНР" скоро не будет не только "Лайфа", но и МТС
- Боевики "ДНР" уверяют, что МТС отключать в "республике" не будут
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Эксперт озвучил два новых сценария освобождения Донбасса17:05
- В ДНР чуть не похоронили «Интертелеком»16:20
- Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами16:10
- В «ДНР» проверяют тех, кто имеет родственников на территории Украины13:45
- В связи с ухудшением погоды в «ДНР» перекрыли часть дорог общего пользования13:26
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»12:50
- Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий11:57
- Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»10:30
- Порошенко рассказал, когда примет решении об участии в выборах-201920:50
- Потепления не будет: весна в марте отменяется20:30
- Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте20:10
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Какие изменения готовит Кабмин в налоговое законодательство18:48
- Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне18:35
- В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения СА с Евросоюзом18:15
- Порошенко рассказал, о чем удалось договориться с Путиным17:57
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- Характер женщины по её имени08:03
- Все, что нужно знать о получении справки переселенца22:26
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Это удивительные причины, по которым вы должны распространять соль вокруг своего дома19:38
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию17:46
- Разгрузочный день на чае: эффективный способ быстро сбросить лишнее17:02
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков