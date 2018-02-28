«Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»

28.02.2018 12:50

В ОРДО группа «общественников» посетила узел связи «Водафон», где им показали оборудование, которое было теплым, гудело и мигало лампочками.

Один из «активистов ДНР» Александр Болотин заявил, что на основании беглого осмотра «теплых и гудящих» шкафов «общественники» пришли к выводу, что проблема отсутствия связи находится на территории подконтрольной Украине. Ни одного прибора на предмет соответствия требованиям мобильного оператора проверенно не было, кроме того, ни одного комментария специалистов не прозвучало.

Болотин добавил: «Оборудование целое. Серверные горячие и шумят».

В то же время, еще один «активист» Роман Лесниченко, написавший пост, что именно «министр связи ДНР» Виктор Яценко «глушит» сигнал «Водафон», послужили поводом к походу на узел связи.

Он отметил: «Для видимости присутствия общественности взяли городского сумасшедшего Болотина и показали ему гудящие шкафы. Выводы сего одноклеточного, в быту занимающегося стеклением балконов, о работоспособности узла связи МТС просто чудесны. Интересно, МТСника нам покажут? Настоящего или фальшивого? Местного или украинского? И будет ли ОБСЕ? Что-то я в этом сомневаюсь».

Кроме того, он отметил: «Друзья, ВАС ПРОДОЛЖАЮТ ОБМАНЫВАТЬ». Также, он уточнил, что «весь этот цирк организовывало не МинСвязи, не еще кто-нибудь, а почему-то дамы Губарева».

Источник: https://donpress.com