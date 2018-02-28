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Эксперт озвучил два новых сценария освобождения Донбасса
У Генштаба Украины есть несколько сценариев освобождения ОРДЛО и силовой — это лишь один из них и не является приоритетным.
Украина придерживается мирного, политико-дипломатического варианта урегулирования конфликта. На данный момент раскручивается тема миротворцев, хотя даже на Западе предупреждают, что это может быть вариант замораживания конфликта. Координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук отметил: «Западные эксперты, предупреждающие нас, что проведение миротворческой миссии может заморозить конфликт, приводят пример того же Кипра, где уже десятилетия продолжается неразрешимый конфликт, который фактически является замороженным».
По его словам, конфликт в Донбассе имеет одну специфическую черту: «Она заключается в том, что если действительно перекрыть границу с Россией, которую не контролирует Украина, и прекратить поставки материально-технических средств, вооружения, техники, российских наемников на территорию Донбасса, то вопрос существования так называемых „ЛНР“ и „ДНР“ — это вопрос нескольких недель, возможно, месяцев».
Он уточнил: «А военный сценарий возвращения территорий сейчас не рассматривается. Насколько я знаю, в Генеральном штабе есть разные варианты проведения операции, но какой из них будет применен и вообще будет ли применен — это уже решение высшего военно-политического руководства Украины».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, сценарий, Освобождение Донбасса
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