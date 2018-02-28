Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина

28.02.2018 19:10

Заявления кремлевского пропагандиста и доверенного лица президента РФ Сергея Маркова о якобы подготовке украинских Вооруженных сил к бомбардировке Донбасса - это кампания по дискредитации Украины в глазах международного сообщества.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, ВСУ придерживается всех обязательств в рамках Минских договоренностей.

"Но для того, чтобы возмутить население временно оккупированных территорий Донбасса, каким-то образом мотивировать тех террористов, которые там находятся, умышленно распространяется и нагнетается такая информационная кампания. С тем, чтобы скомпрометировать Украину в глазах населения и международного сообщества", - говорит Богдан.

Вместе с тем генерал не исключает, что угроза масштабной эскалации конфликта со стороны России всегда остается.

"Для этого они подтянули к границе с Украиной соответствующие воинские формирования, усиливают свою ствольную и ракетную артиллерию и т.д.", - отметил он.

Источник: https://from-ua.com