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Архив - Донецкая область

Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами

28.02.2018 16:10
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Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами

В Киевском районе временно оккупированного Донецка замечено оцепление из сотрудников местной «ГАИ», а также боевиков с автоматами. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Оцепление невелико, однако дончане отнеслись к его появлению настороженно.

«Шо у нас интересно за херня случилась, на Полиграфе, со стороны Сарепты 4 гаишника дыныры с по полной форме, с пистолетами, а со стороны Донетчины, два орка с автоматами стоят. великого куромаршала захера фон рейкьявика к нам занесло что ли», — написал очевидец.

Подробностей по данному факту нет. Дончане предупреждают друг друга быть осторожнее и по возможности выбирать другой маршрут.

Орфография и стилистика автора полностью сохранены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, опасность, ДНР, боевики
 
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