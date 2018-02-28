Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами

28.02.2018 16:10

В Киевском районе временно оккупированного Донецка замечено оцепление из сотрудников местной «ГАИ», а также боевиков с автоматами. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Оцепление невелико, однако дончане отнеслись к его появлению настороженно.

«Шо у нас интересно за херня случилась, на Полиграфе, со стороны Сарепты 4 гаишника дыныры с по полной форме, с пистолетами, а со стороны Донетчины, два орка с автоматами стоят. великого куромаршала захера фон рейкьявика к нам занесло что ли», — написал очевидец.

Подробностей по данному факту нет. Дончане предупреждают друг друга быть осторожнее и по возможности выбирать другой маршрут.

Орфография и стилистика автора полностью сохранены.

Источник: https://donpress.com