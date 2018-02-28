Ситуация на КПВВ: на «Новотроицком» небольшая очередь

28.02.2018 09:40

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 40/70;

КПВВ «Марьинка» — 60/70;

КПВВ «Новотроицкое» — 5/5;

КПВВ «Гнутово» — 50/30.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 31,7 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7030 человек и 915 транспортных средств;

«Марьинка» — 7830 человек и 1430 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6615 человек и 1215 транспортных средств;

«Гнутово» — 3740 человек и 795 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 6495 человек.

Источник: https://donpress.com