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В ДНР чуть не похоронили «Интертелеком»
28.02.2018 16:20
Когда 2 месяца назад в ДНР пропал «Водафон», а «республиканский» «Феникс» так до сих пор и не начал нормально работать, многие местные жители перешли на услуги «Интертелекома». До сих пор не сильно известный оператор вдруг оказался весьма востребованным, предоставляя качественную связь. При этом вряд ли «Интертелеком» мог конкурировать с «Фениксом», сообщаепт real-vin.com.
Тем не менее, когда «Интертелеком» вчера пропал, его пользователи в ОРДО были уверены, что этот оператор также повторит судьбу «Киевстара», «Лайфа» и «Водафона». Что террористы умышленно уничтожают всех конкурентов «Феникса». Тем не менее, сегодня «Интертелеком» после устранения аварии заработал.
Теги: Украина, Донбасс, мобильная связь, Интертелеком
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