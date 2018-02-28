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В «ДНР» проверяют тех, кто имеет родственников на территории Украины
28.02.2018 13:45
Боевики «МГБ «ДНР» активизировали фильтрационные мероприятия среди лиц, е проживающих на территории ОРДО и имеют постоянные контакты или родственные связи на подконтрольной Украине территории
Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук отметил, что при этом в «особую группу риска» попадают лица, родственники которых проходят службу в СБУ, ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и других силовых органах.
Тымчук сообщил: «Наблюдаются отдельные случаи задержания таких лиц, их многочасовые допросы, в том числе с использованием приемов психологического и физического воздействия».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, проверки
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