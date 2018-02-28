В связи с ухудшением погоды в «ДНР» перекрыли часть дорог общего пользования

28.02.2018 13:26

Часть дорог в восточной и южной части т.н. «ДНР» перекрыта. Об этом сообщает так называемая «пресс-служба МЧС «ДНР»».

Публикуем список перекрытых трасс для планирующих пересечь сегодня КПВВ на линии разграничения:



— Т-05-10 Снежное-Мариновка (на Куйбышево);

— Т-05-19 Амвросиевка-Тельманово-Мариуполь: на 4 участках;

— Т-05-22 от автодороги Старобельск-Луганск до Саур-Могилы;

— С051716 от автодороги Енакиево-Шахтерск-Амвросиевка до Терновое-Петровское;

— С051730 от автодороги Старобельск-Луганск до Мануйловка-Дмитровка;

— С051732 Никишино-Рассыпное.

Сообщается, что такое решение было принято для обеспечения безопасности граждан, на дорогах во время непогоды находилось 15 транспортных средств. Около 50 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. Добавляется, что по состоянию на утро 28 февраля осуществляются меры по расчистке дорог.

Источник: http://zi.dn.ua